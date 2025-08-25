Федерация бокса Украины объявила состав сборной на чемпионат мира-2025 в Ливерпуле
Мировое первенство пройдет с 4 по 14 сентября
около 1 часа назад
Федерация бокса Украины представила официальный состав национальной команды, которая выступит на чемпионате мира.
Соревнования пройдут в Ливерпуле с 4 по 14 сентября.
Мужская сборная Украины
50 кг – Сийовуш Мухаммадиев
55 кг – Олег Чулачев
60 кг – Айдер Абдураимов
65 кг – Эльвин Алиев
70 кг – Юрий Захариев
75 кг – Павел Илюша
80 кг – Матвей Ражба
85 кг – Данил Жасан
90 кг – Богдан Толмачев
90+ кг – Дмитрий Ловчинский
Женская сборная Украины
48 кг – Анна Охота
51 кг – Ярослава Маринчук
54 кг – Виктория Шкеул
57 кг – Дария-Ольга Гутарина
60 кг – Татьяна Довгаль
65 кг – Наталья Мерина
70 кг – Анастасия Черноколенко
75 кг – Ольга Пилипчук
80 кг – Ирина Луцак
80+ кг – Мария Ловчинская
Стоит отметить, что Украина на данный момент официально не является членом World Boxing, а окончательного решения относительно участия украинской сборной в чемпионате мира от самой организации пока нет.
