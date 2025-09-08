Олег Гончар

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле украинец Айдер Абдураимов в весовой категории до 60 кг проиграл в 1/8 финала.

В бою против болгарина Радослава Росенова он проиграл единогласным решением судей со счетом 27:30 (трижды) и 28:29 (дважды).

В начале турнира Абдураимов одержал победу над валлийцем Овейном Харрис-Алленом раздельным решением судей (3:2), а во втором раунде победил представителя Южной Кореи Чана Донхвана.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 14 сентября.