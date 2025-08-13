Олег Гончар

Мексикано-американский тренер Абель Санчес поделился мыслями о возможном третьем поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Слова тренера привел портал Seconds Out.

Санчес, который работал с Фьюри в течение трёх недель, назвал его талантливым бойцом с исключительными физическими данными, который, однако, имеет проблемы с психологической устойчивостью.

«Фьюри – свой худший враг. Он двигается, как газель, но его психологическая неспособность контролировать себя и сохранять концентрацию все 12 раундов вредит ему». Абель Санчес

По мнению тренера, если Фьюри удастся исправить ментальные ошибки, он способен победить Усика благодаря своим способностям.

Санчес также упомянул бой Фьюри против Деонтея Уайлдера, где британец едва не оказался в нокауте из-за потери концентрации в последнем раунде.

Напомним, ранее Фьюри отказался от боя с будущим чемпионом мира.