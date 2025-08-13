Денис Седашов

Британский супертяж и экс-чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) летом этого года потерял титул в бою против двукратного абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО). После этого в его команде начались изменения.

Ассистент тренера Киран Фаррелл объявил в соцсети X, что больше не будет работать с Дюбуа.

Я вирішив залишити команду Дюбуа. За півтора року співпраці ми досягли багато, зокрема провели незабутній вечір на “Вемблі”. Бути частиною его пути к чемпионству мира было для меня ценным опытом. Желаю Даниэлю успехов в будущем. Киран Фаррелл

