Адам Бут: «Итаума еще не готов к элитным боям в супертяжёлом весе»
Британский тренер считает, что перспективному супертяжеловесу не хватает опыта и серьезных испытаний на ринге
около 1 часа назад
Британский тренер Адам Бут поделился мнением о перспективном супертяжеловесе Моисее Итаума (13-0, 11 КО) в интервью talkSPORT Boxing.
Бут считает, что 20-летний Итаума, несмотря на впечатляющий рекорд, еще не готов к боям топового уровня, поскольку не проходил серьезных испытаний и не пропускал мощных ударов.
«Даниэль Дюбуа уже почувствовал удары элитного уровня, а Итаума еще не проходил такие испытания. Ему нужно время и соперники, которые проверят его готовность к конкурентным поединкам».
Бут отметил, что бой за вакантный титул между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером в декабре выглядит более логичным, чем привлечение Итаума.
Напомним, Дюбуа проиграл Александру Усику нокаутом в июле, а Итаума 16 августа феерично нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.
Моисей Итаума оказался на вершине рейтинга WBA в супертяжелом дивизионе.