Олег Гончар

Британский тренер Адам Бут поделился мнением о перспективном супертяжеловесе Моисее Итаума (13-0, 11 КО) в интервью talkSPORT Boxing.

Бут считает, что 20-летний Итаума, несмотря на впечатляющий рекорд, еще не готов к боям топового уровня, поскольку не проходил серьезных испытаний и не пропускал мощных ударов.

«Даниэль Дюбуа уже почувствовал удары элитного уровня, а Итаума еще не проходил такие испытания. Ему нужно время и соперники, которые проверят его готовность к конкурентным поединкам». Адам Бут

Бут отметил, что бой за вакантный титул между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером в декабре выглядит более логичным, чем привлечение Итаума.

Напомним, Дюбуа проиграл Александру Усику нокаутом в июле, а Итаума 16 августа феерично нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.

Моисей Итаума оказался на вершине рейтинга WBA в супертяжелом дивизионе.