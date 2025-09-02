Владимир Кириченко

Британский топ-проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) продолжает наращивать свои позиции в королевском дивизионе. Об этом сообщает boxingscene.com.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила Итауму на первое место в своем обновленном рейтинге. Таким образом, Мозес находится на вершине рейтинга уже двух главных боксерских организаций, ведь еще ранее его на первую строчку поставила WBO.

Итаума обошел в рейтинге Майкла Хантера, который занял первую строчку в июле, но теперь опустился на вторую позицию.

В настоящий момент WBA имеет сразу три чемпиона в супертяжелом весе. Александр Усик удерживает основной титул, Кубрат Пулев владеет регулярным поясом, а Фабио Уордли находится в статусе временного чемпиона.

