Боксер первой средней категории Сергей Богачук (26-2, 24 КО) в интервью vringe.com поделился анализом потенциального поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО):

Итауму сейчас раскручивают. Просто у него нет ничего, чтобы противопоставить Усику. Чем он возьмет Усика? Усик его просто разберет так же, как разобрал всех остальных. А потом добьет в решающих раундах. И всё.

Просто нет равных Усику. На данный момент нет. В лучшем для него случае Итаума простоит до конца. Просто чтобы выстоять. А в худшем Усик его просто разберет, деморализует. А тот даже не будет понимать, что с ним происходит. И тогда Усик засыплет его ударами, и бой остановят. Всё. Нет. Нет никаких шансов. Вообще.