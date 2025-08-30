Британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что молодой талант Мозес Итаума (13-0, 11 КО) имеет все шансы стать новым доминатором супертяжелого дивизиона и победить даже абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO). Его слова приводит secondsout.

Меня постоянно спрашивают о бое Мозеса Итаумы против Усика и других известных имен. И вот мое видение: Итаума разнесет всех этих ветеранов. Усика, Эй-Джея, Чжана, Ортиса — всех. Бокс принадлежит молодым. Я говорил об этом еще тогда, когда Кличко было 37: в этом спорте годы не ждут.

Даже Усик, который забрал у меня пояса, проиграет Мозесу. Это будет бой молодости против опыта. А опытный боец не сможет справиться с молодым хищником.