Адамс: «Теперь все знают, что результат первого боя с Богачуком не был случайным»
Американец Брендон Адамс победил Сергея Богачука в реванше
около 2 часов назад
Адамс - Богачук
Американский боксер Брэндон Адамс (26-4, 16 КО) одолел украинца Сергея Богачука (26-3, 24 КО) в реванше 13 сентября в Лас-Вегасе, сообщает The Ring.
По словам Адамса, он доказал, что результат первого боя не был случайным..
«Богачук не захочет третьего боя. Первая победа могла показаться случайностью, но теперь все знают: это не так. Благодарю его команду за реванш, хотя я сомневался, что они рискнут — он почувствовал мои удары еще в 2021-м».
Отметим, что для Богачука, который мечтал о титульном бое, это второе поражение от Адамса после нокаута в 2021 году.