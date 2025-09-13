Олег Гончар

В ночь на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе пройдет реванш между украинским боксером первой средней весовой категории Сергеем Богачуком (26-2, 24 КО) и американцем Брэндоном Адамсом (25-4, 16 КО).

Бой в весовой категории до 69,8 кг будет 12-раундовым и станет частью андеркарда шоу Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Для Богачука это бой — шанс закрыть первое поражение в карьере, которое он потерпел от Адамса в 2021 году.

Как прошел первый бой

Первая встреча Богачука и Адамса состоялась 4 марта 2021 года в Пуэрто-Рико. Украинец, который имел идеальный рекорд 18-0 с 18 нокаутами, считался явным фаворитом, а на кону стоял титул WBC Continental Americas.

Богачук уверенно побеждал по судейским запискам, доминируя в ринге. Однако в восьмом раунде Адамс точным ударом отправил уроженца Винницы в нокдаун. Украинец поднялся, но был морально разбит и рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Это поражение стало шоком для Сергея.

После того боя Сергей самокритично оценил свои ошибки и начал боксировать разумнее, что привело его к прогрессу.

Путь боксеров к реваншу

Богачук после поражения от Адамса провел девять боев, выиграв восемь. Единственная неудача — спорное поражение от Верджила Ортиса-младшего в августе 2024 года в бою за титул временного чемпиона WBC.

Украинец дважды отправил в нокдаун звездного Ортиса, но проиграл решением судей. Это сделало Сергея претендентом на чемпионские титулы.

На данный момент Богачук в рейтингах занимает 1-е место в WBC, 4-е в WBO, 5-е в IBF и 6-е в WBA.

Последние победы Богачука демонстрируют его прогресс. В мае 2025 года он победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей в 10-раундовом бою, а в декабре 2024 года нокаутировал британца Исмаэля Дэвиса в андеркарде Усик – Фьюри.

Адамс, в свою очередь, после победы над Богачуком провел лишь три боя. Он победил Франсиско Верона и Исмаэля Вильяреала, но в ноябре 2024 года проиграл Андреасу Кацуракису раздельным решением судей. Регулярность выступлений американца значительно ниже, и поэтому он намного ниже в рейтингах.

Анализ стилей и ключевые факторы

Богачук известен агрессивным стилем, который сочетает мощные удары с высоким темпом. Его главное оружие — мощные удары и хорошая выносливость, но слабое место — защита. Первый бой показал, что украинец пропускает слишком много ударов, что может стать проблемой против Адамса, который умеет выжидать момент для контратаки.

Адамс, со своей стороны, делает ставку на технику и скорость, как это было в 2021 году. Однако его меньшая активность и нестабильные результаты вызывают сомнения в его готовности к реваншу.

Для Богачука реванш — это не только личное дело, но и шанс укрепить позиции в рейтингах. Победа может открыть двери к титульному бою, в частности против Себастьяна Фундоры или ТеренсаКроуфорда.

Адамс в этом бою может напомнить о себе. Победа над Богачуком в 2021 году стала пиком его карьеры, но дальнейшие выступления не впечатляли.

Прогноз

Богачук, судя по последним боям, стал более взвешенным и тактически гибким. Он даже улучшил защиту. Его физическая форма, активность и мотивация превосходят нынешнее состояние Адамса. Если украинец применит все свои обновления и использует преимущество в антропометрии, то может завершить бой досрочно после экватора.

Адамс, со своей стороны, попробует затянуть бой в поздние раунды, где будет искать шанс на один точный удар, как в первой встрече. Однако без должной активности и с учетом прогресса Богачука, шансы американца выглядят минимальными.

Прогноз: победа Богачука нокаутом в 7-9 раунде.