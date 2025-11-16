Олег Гончар

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в комментарии The Ring поделился планами на бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Британец проведет два поединка в 2026 году под эгидой Riyadh Season. В феврале Джошуа выйдет на ринг в Эр-Рияде. В сентябре Энтони ожидается большой бой в Лондоне — один из самых ожидаемых в истории бокса.

Соперники британца пока не известны, но слухи указывают на Тайсона Фьюри. Промоутер Эдди Херн подтвердил: Аль аш-Шейх обещал устроить бой Джошуа — Фьюри, и Джошуа готов к возвращению.

Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что 19 декабря Джошуа проведет бой против Джейка Пола.