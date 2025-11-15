Джошуа готовится к бою с Полом вместе с командой Усика
Экс-чемпион мира тренируется с украинскими специалистами
около 12 часов назад
Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) проводит подготовку к бою с Джейком Полом (12-1, 7 КО) в Гандии, Испания, привлекая часть команды Александра Усика.
По информации блогера Макса Диденко, Джошуа тренируется в зале, где регулярно проводит кемпы Усик.
«В этот раз Эй Джей частично привлёк к подготовке команду Усика. Несколько украинцев и не только занимаются различными направлениями его лагеря: наукой, частично тренировочным процессом и восстановлением».
В настоящее время Джошуа экспериментирует с подходами, включая работу с командой Усика.
Бой, официальный, не выставочный, состоится 19 декабря в Майами с трансляцией на Netflix.