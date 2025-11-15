«Мир заплатит за такой бой». Рой Джонс оценил шансы Джошуа и Уорда
По мнению легендарного боксера, оба боксера создали бы идеальное противостояние
около 10 часов назад
Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о возможном бою между двумя бывшими чемпионами мира — Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Андре Уордом. В комментарии для Talk Sport Bet он заявил, что был бы рад увидеть такое противостояние и считает его абсолютно равным.
По словам Джонса, Уорд еще до завершения карьеры рассматривал возможность поединка с Джошуа и верил в свои шансы.
Когда ты воин, завершение карьеры ничего не меняет — желание сражаться живет внутри. Андре давно хотел этого боя и считал, что способен одолеть Эй Джея.
Джонс считает, что Уорд обладает уникальными боксерскими навыками и чувством дистанции, тогда как Джошуа значительно крупнее и физически очень мощный. Именно поэтому, по мнению американца, шансы в потенциальном бою были бы равными — 50 на 50.
Это тот поединок, за который мир готов платить. Чистая интрига — крупногабаритный Эй Джей против технического и безупречного Андре.
