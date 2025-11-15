Денис Седашов

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о возможном бою между двумя бывшими чемпионами мира — Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Андре Уордом. В комментарии для Talk Sport Bet он заявил, что был бы рад увидеть такое противостояние и считает его абсолютно равным.

По словам Джонса, Уорд еще до завершения карьеры рассматривал возможность поединка с Джошуа и верил в свои шансы.

Когда ты воин, завершение карьеры ничего не меняет — желание сражаться живет внутри. Андре давно хотел этого боя и считал, что способен одолеть Эй Джея. Рой Джонс-младший

Джонс считает, что Уорд обладает уникальными боксерскими навыками и чувством дистанции, тогда как Джошуа значительно крупнее и физически очень мощный. Именно поэтому, по мнению американца, шансы в потенциальном бою были бы равными — 50 на 50.

Это тот поединок, за который мир готов платить. Чистая интрига — крупногабаритный Эй Джей против технического и безупречного Андре. Рой Джонс-младший

«Становятся как братья». Джошуа закрыл возможность третьего поединка с Усиком.