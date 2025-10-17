Обладатель титулов WBO и IBF в среднем дивизионе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) поделился планами на следующий год.

«Что вы об этом думаете? К маю следующего года у меня будут все четыре пояса.

И если к тому времени Кроуфорд все еще будет обладателем всех четырех в своей весовой категории, осенью 2026 года мы увидим противостояние двух абсолютных чемпионов!».