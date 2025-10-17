Алимханулы планирует в 2026 году завоевать все титулы и провести бой с Кроуфордом.
У казаха грандиозные карьерные планы
около 2 часов назад
Жанибек Алимханулы / Фото - ВВС
Обладатель титулов WBO и IBF в среднем дивизионе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) поделился планами на следующий год.
«Что вы об этом думаете? К маю следующего года у меня будут все четыре пояса.
И если к тому времени Кроуфорд все еще будет обладателем всех четырех в своей весовой категории, осенью 2026 года мы увидим противостояние двух абсолютных чемпионов!».
Напомним, Жанибек проведет бой против Эрисланди Лары 6 декабря в Сан-Антонио – в случае победы будет обладать тремя поясами дивизиона из четырех основных.