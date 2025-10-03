Владимир Кириченко

Владелец титулов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) готовится провести следующий бой против чемпиона мира WBA кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO). Об этом сообщает BoxingScene.

Ожидается, что их объединительный бой состоится на следующем шоу Premier Boxing Champions (PBC).

В апреле 2025 года Жанибек победил француза Анауэля Нгамиссенге техническим нокаутом в 5-м раунде.

Лара в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда одолел Дэнни Гарсию.

Ранее сообщалось, что Алимханулы проведет поединок против Карлоса Адамеса.