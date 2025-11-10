Официально. Определился следующий соперник Мозеса Итаума.
Британец выйдет на ринг против Джермейна Франклина
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Британский боксер Моузес Итаума (13-0, 11 КО) узнал дату своего следующего боя. 24 января 20-летний Моузес выйдет на ринг против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО).
Бой состоится в Манчестере (Великобритания).
В рамках этого вечера бокса также запланированы поединки Хатчинсон – Тейлор и Дэвис – Миллер.
