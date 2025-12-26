Аллен сделал прогноз: кто бы выиграл бой Усик — Майк Тайсон
Британец уверен, что украинец одержал бы победу
около 2 часов назад
Британский тяжеловес Дейв Аллен высказал свое мнение относительно того, что могло бы произойти, если бы на ринге встретились Александр Усик (24-0, 15 KO) и Майк Тайсон в расцвете сил.
В интервью изданию Mail Sport Boxing, посвященном прогнозам результатов боксерских поединков, Аллена спросили, кто, по его мнению, победил бы в поединке между двумя легендарными чемпионами.
Александр Усик.
Спарринг партнер Усика объяснил, для чего Александру бой с Вайлдером: «Украинец все разрушил».