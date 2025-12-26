Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для Cigar Talk поделился мыслями о уровне обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Что ты думаешь об Усике? Некоторые люди говорят, что этот парень — один из величайших бойцов всех времен. Ты так считаешь?

«Я не думаю, что он величайший всех времен».

Я тоже нет. Но так говорят.

«Они, наверное, его фанаты, они должны так говорить. Это его люди. Так говорят, наверное, многие люди из Украины, кроме них, очень мало кто это говорит. Но многие люди не разбираются в боксе».

Многие фанаты не знают, что они смотрят и видят. Они не знают структуры, основ, реальных вещей, которые нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию, устраивать бои и так далее».

