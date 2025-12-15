Британский супертяжеловес Дэйв Аллен (24-7-2, 19 KO) оценил идею проведения поединка Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Тяжеловеса цитирует fightnews.info:

Я думаю, что победа над Уайлдером дополнит комплект. Джошуа, Фьюри и Уайлдер были главными бойцами нашего поколения до того, как пришел Усик и все разрушил. Так что с этой точки зрения и, возможно, с точки зрения заработка денег я понимаю, почему он хочет этот бой.

Но, по моему мнению, нынешний Деонтей Уайлдер не заслуживает шанса побороться за титул чемпиона мира. Однако если это хорошо для бизнеса, то их бой состоится. Но я не думаю, что Уайлдер — достойный претендент, нет.