Денис Седашев

Американский экс-чемпион мира во второй средней и полутяжелой весовой категории Андре Уорд поделился мнением о величайшем бойце всех времен.

В эфире The Ak & Barak Show, Уорд без колебаний отдал дань уважения легендарному Шугару Рэю Робинсону, когда его попросили выбрать между шестикратным чемпионом мира и его тезкой — Шугаром Рэем Леонардом.

Да ладно, друг, это же Шугар! Я люблю Леонарда, люблю Шугара Рэя Леонарда, но выберу Робинсона. Для меня он величайший из всех, и хотя мое мнение иногда меняется, сегодня это точно он: количество боев, соперники, риски, на которые он шел — без сомнения, Шугар Рэй Робинсон. Андре Уорд

Робинсона часто называют лучшим боксером всех времен. За 25-летнюю карьеру он провел как минимум 201 бой и шесть раз становился чемпионом мира в двух весовых категориях.

