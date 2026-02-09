Олег Гончар

Бывший чемпион мира Андре Уорд высоко оценил перспективы чемпиона WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакура Стивенсона в рейтингах pound-for-pound.

По словам Уорда, нынешняя эпоха богата на выдающихся бойцов, однако Стивенсон имеет все предпосылки, чтобы со временем возглавить мировую иерархию.

Уорд отметил, что в настоящее время в рейтингах P4P есть боксеры, которые долгое время демонстрируют стабильное величие, в частности Александр Усик. Он провел параллель с своей карьерой, упомянув, что в его поколении первую позицию стабильно удерживал Флойд Мейвезер, из-за чего другим было сложно подняться на вершину рейтинга.

У меня был свой набор навыков, очевидно, были вещи, которые я делал хорошо, чемпионские титулы, которые я завоевал, и я демонстрировал уровень P4P. Но если посмотреть на то время и путь, который он прошел, я не мог с этим сравниться. Думаю, сейчас такая же ситуация с Шакуром, если сравнивать его с Усиком и некоторыми другими бойцами, которые на данный момент стоят выше. Но день, когда он возглавит рейтинг pound-for-pound, скоро наступит. Андре Уорд

Напомним, в ночь на 1 февраля 2026 года Стивенсон победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей и стал чемпионом в четвертом для себя дивизионе.