Сергей Разумовский

Бывший промоутер Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал слухи о возможном возвращении украинского боксера на профессиональный ринг.

По словам функционера, он не обладает точной информацией о нынешних планах 38-летнего Ломаченко и не знает, может ли финансовый фактор повлиять на решение экс-чемпиона мира возобновить карьеру.

Я не знаю, каково его финансовое положение. Он много заработал с нами. Но сами понимаете: он живет в Украине, а там хватает проблем. Возможно, ему нужны деньги. Или, возможно, ему просто не терпится выбраться наружу. Боб Арум экс-промоутер Ломаченко

Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в июне прошлого года. На профессиональном ринге украинец одержал 18 побед, 12 из которых — нокаутом, и потерпел 3 поражения.

Последний поединок Василий провел в мае 2024 года против австралийца Джорджа Камбососа. После этого боксер больше не выходил на ринг, а затем сообщил о решении завершить выступления на профессиональном уровне.