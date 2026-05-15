Стали известны сроки возвращения Ломаченко на ринг
Бывший чемпион мира летом драться не будет
около 2 часов назад
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), для ESPN подтвердил намерения своего клиента возобновить карьеру.
«Мы работаем над его возвращением этой осенью».
Как сообщил инсайдер Ден Рафаэль, Климас на прошлой неделе звонил в Top Rank, чтобы сообщить о намерениях Ломаченко.
38-летний боксер в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.
Сообщалось, что Ломаченко вел переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом, но в июне 2025 года завершил карьеру из-за проблем со спиной.
Напомним, американец Кейшон Дэвис готов приехать в Украину и сразиться с Ломаченко.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05