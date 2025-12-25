Атлас назвал причину поражения Джейка Пола в бою с Джошуа
Тренер увидел проблему Джейка в выносливости
около 1 часа назад
Джейк Пол
Американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о поединке Джейка Пола (12-2, 7 КО) против Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).
Атлас заявил, что Пол начал «задыхаться» уже с четвертого раунда — физически и психологически истощился, его ломали. В пятом раунде это стало особенно заметно.
«Это не WWE — опыт и талант проявляются со временем. Парень после 15 месяцев паузы и нокаута будет осторожен в начале».
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде после трех нокдаунов соперника.
Напомним, Джошуа проведет рейтинговый бой перед мегафайтом с Фьюри.