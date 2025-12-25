Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), для The Ariel Helwani Show поделился мыслями о будущем своего клиента.

В последнее время говорят о феврале. Что вы можете рассказать о феврале и о разговорах по поводу Рико Верховена? Рико в феврале – что вы можете сказать об этом?

«Мы продвигаемся вперед с нашим планом вместе с Его Высокопреосвященством. Это должен был бы быть бой в феврале или марте, а затем, надеюсь, бой с Тайсоном Фьюри.

Я планирую встретиться с Его Высокопреосвященством, когда на этой неделе прибуду в Саудовскую Аравию. 14 февраля – это предложенная дата, если доверять интуиции. В течение следующих 48 часов мы поговорим с врачами и командой. До субботы остается семь недель. Мы только что завершили бой, и кто-то может сказать: ну, это был легкий поединок. Но Энтони провел 8-9 недель в лагере. Сейчас он вернется домой, проведет Рождество с семьей. Так что есть шанс, что мы перенесем это на середину или конец марта.

Рико – это бой, который упоминали некоторые люди. Мы говорим прямо: мы рассмотрим все предложения. Нам нужен поединок, который подготовит нас к бою против Тайсона Фьюри. Это довольно сложно с учетом стилей. Так что мы можем смотреть и на других соперников.

Но мы открыты к различным вариантам. Мы в прекрасной позиции. Мы, конечно, будем говорить с DAZN, потому что DAZN были одной из главных причин, почему прошлый бой вообще состоялся – без их одобрения мы бы не смогли это реализовать. Эй Джей остается эксклюзивным для них, и мы обсудим план.

К сожалению… Ну, не к сожалению для Энтони, потому что его ситуация чудесна, но такие разговоры начнутся очень быстро. А это всегда сложно, потому что боец обычно хочет просто отдохнуть неделю-другую. Но мы сейчас «горячие». Предложения поступают отовсюду, и нам нужно заниматься бизнесом».

В ночь на 20 декабря Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6-м раунде. До этого Джейк трижды побывал в нокдауне – два раза в 5-м раунде и один – в 6-м.

Напомним, Джошуа резко набрал вес после боя с Полом.