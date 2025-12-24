Денис Седашов

Британские чемпионы супертяжелого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) готовятся к будущему поединку, который, по словам промоутера Фрэнка Уоррена, может состояться на стадионе Уэмбли.

Уоррен надеется, что бой состоится летом, после серии промежуточных поединков, которые планируются провести до этого. Слова приводит The Sun.

Я считаю, что Уэмбли — идеальное место для боя. А если это произойдет там, придется ждать до лета. Фрэнк Уоррен

Он также подчеркнул, что Фьюри не собирается терять время и ждать почти год без боев.

Тайсон не будет сидеть сложа руки — он уже почти год не выходил на ринг. Но он не будет драться с ютубером! Фрэнк Уоррен

