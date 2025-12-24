Хан – о бое Джошуа с Фьюри: «С такими еще не сталкивался»
Амир считает, что у Тайсона больше козырей
8 минут назад
Экс-чемпион мира Амир Хан поделился ожиданиями от потенциального поединка Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Я думаю, Энтони сейчас рассматривает бой, где он сможет заработать. Большой мегабой с Фьюри. Фьюри очень неудобный в плане того, что у него есть размер, у него есть передвижение в ринге, он меняет стойки, его удары летят с разных углов. Энтони реально с такими еще не сталкивался. Поэтому он принесет много проблем Джошуа, потому что Энтони — это более прямолинейный боксер, тогда как Фьюри более подвижный. Я считаю, он создаст огромные проблемы Джошуа, вот этот его стиль. И я всегда говорил, что у Фьюри есть одна вещь — он воин. Он всегда выходит и дерется. И он знает, когда нужно включиться, он может это сделать в любое время. Будучи вне или внутри ринга, будучи активным или неактивным, он всегда такой боец, который может показать хорошее выступление.
Напомним, что Джошуа набрал вес после боя с Джейком Полом.