Олег Гончар

Американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о предстоящем бою между обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом и чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном, сообщает Boxing News 24.

По мнению Атласа, главным вопросом перед поединком является психологическая стабильность Лопеса. Тренер отметил, что на протяжении карьеры американец демонстрировал резкие перепады в ментальном состоянии, которые непосредственно воздействовали на его выступления на ринге. В то же время Атлас подчеркнул важную роль отца Лопеса, который сопровождал сына на протяжении всего чемпионского пути и был частью его успехов.

Атлас напомнил, что в бою против Василия Ломаченко Лопес находился в почти идеальном психологическом состоянии. Если же Теофимо сможет воспроизвести подобную концентрацию, он, по словам тренера, может стать первым соперником, способным на равных конкурировать со Стивенсоном в атлетизме. Более того, Лопес потенциально способен вывести Шакура из зоны комфорта и навязать ему неожиданный сценарий боя.

Поединок между Лопесом и Стивенсоном состоится 31 января в Нью-Йорке.