Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Теофимо Лопес и обладатель пояса WBC в легком весе Шакур Стивенсон успешно прошли официальную процедуру взвешивания накануне очного противостояния.

Оба боксера без трудностей уложились в лимит первого полусреднего веса — до 63,5 кг. Лопес показал на весах 63,32 кг, тогда как Стивенсон зафиксировал 62,87 кг. Таким образом, поединок официально получил «зеленый свет» и состоится без каких-либо ограничений.

Бой станет главным событием вечера бокса The Ring VI и пройдет в ночь на 1 февраля на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будут стоять чемпионские пояса WBO и The Ring, которыми ныне владеет Теофимо Лопес.

Для Стивенсона это будет поединок в новом для себя дивизионе, тогда как Лопес проведет защиту титулов в привычной весовой категории.

Напомним, перед боем Лопес вывел Стивенсона из равновесия.