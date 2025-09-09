Известный тренер Тедди Атлас рассказал, с кем Мозесу Итауме (13-0, 11 KO) стоит разделить ринг. Слова наставника приводит secondsout.com:

Итауми нужен кто-то, кто проведет его несколько раундов и задаст ему несколько вопросов, на которые нужно ответить, не для нас, а для него. Ему нужен такой парень, как Хргович, потому что у него крепкий подбородок, его иногда чуть легче ударить, я понимаю, но он большой парень.

Он, наверное, не такой хороший панчер, как Джошуа. Он большой парень, он, конечно, может причинить боль, но я не думаю, что он панчер уровня AJ.

Я не говорю, что он не может бить, любой такой крупный человек может нанести удар с силой. Но я не думаю, что он один из тех особенных панчеров, которые бьют тебя по голове и ломают лодыжку.