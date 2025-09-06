Денис Седашов

Известный тренер и комментатор Тедди Атлас в своем выступлении на YouTube-канале THE FIGHT заявил, что сравнение британского тяжеловеса Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) с Майком Тайсоном – не преждевременно.

Атлас отметил, что Итаума демонстрирует сенсационный талант и физические данные, схожие с теми, которые имел Тайсон в начале карьеры.

Он чрезвычайно талантливый физически, так же как и Тайсон в свое время. Оба они сочетают скорость и мощь, наносят удары, которые причиняют вред сопернику. Тедди Атлас

По его словам, ключевое сходство между легендой бокса и Итаумой — в впечатляющем сочетании силы и скорости, что делает их особенно опасными в ринге.

Майк Тайсон назвал своего лучшего соперника.