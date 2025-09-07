Итаума и Джошуа не встретятся на ринге. Известна причина
Все через общего тренера Бена Дэвисона
14 минут назад
Фото: Getty Images
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что с удовольствием организовал бы поединок между Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), однако в настоящее время это невозможно из-за того, что обоих тренирует Бен Дэвисон. Слова приводит Sky Sports.
Я бы организовал этот поединок хоть завтра. Но этого не случится. Во-первых, у них один тренер. Это был бы большой бой между британцами.
Атлас сравнил Мозеса Итауму с Майком Тайсоном — в чём их схожесть.