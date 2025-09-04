Известна дата следующего боя Итаумы
Британец выйдет на ринг 13 декабря
около 2 часов назад
Промоутер Фрэнк Уоррен объявил дату следующего поединка британского боксера супертяжелого веса Моузеса Итаумы (13-0, 11 KO). Слова приводит BoxNation.
Мозес выйдет на ринг 13 декабря в Манчестере. Его соперником станет кто-то из топ-10 рейтинга. Арена точно будет заполнена до отказа.
По его словам, Итаума уже сейчас является №1 в двух организациях и имеет все качества, чтобы быстро подняться до чемпионского уровня.
Он готов бросить вызов серьезным соперникам — среди возможных оппонентов победитель боя Филип Хргович – Аделей, Отто Валлин или Кубрат Пулев. В ближайшие полгода мы увидим, как он будет двигаться вверх.
Леннокс Льюис рекомендует Итауме переждать Усика.