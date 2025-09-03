Официально: Опетая проведет защиту титула против непобежденного немца
Промоутерские торги, запланированные на 2 сентября, отменены
Джей Опетая / Фото - Fox Sports
Австралийский чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая (28-0, 22 KO) проведет защиту против обязательного претендента немца Хусейна Чинкары (23-0, 19 KO). Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
Промоутерские торги, запланированные на 2 сентября, отменены.
Ранее стало известно, что Опетая готов выплатить своему обязательному претенденту компенсацию, чтобы зимой провести бой с британцем Крисом Биллемом-Смитом.
Неделю назад сообщалось, что Опетая может дебютировать в хэвивейте против Дерека Чисоры. Сам 30-летний боксер заявил, что в настоящее время думает только о объединении титулов в тяжелом дивизионе.
