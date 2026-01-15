Гвоздик проведет бой на шоу от промоутерской компании президента UFC
Соперником украинца станет опытный американец
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) может выступить на шоу Zuffa Boxing 1 февраля. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.
Он сообщил в твиттере, что Zuffa запросила у комиссии штата Невада разрешение провести в UFC Apex события 23 января (Волш – Окампо), 1 февраля и 14 февраля (Аджагба – Мартин).
На вопрос в комментариях:
«Подтвержден ли бой Александра Гвоздика против Радивоя «Хот Рода» Калайджича на турнире 1 февраля?»
Рафаэль ответил:
«Официально еще не объявлено, но, как мне сообщили, о этом бое уже договорились».
В апреле 2025 года Александр нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде.
Была информация о бое Гвоздика в феврале за временный титул WBA против Альберта Рамиреса — сам украинец её опроверг.
Ранее стало известно хедлайнеров первого шоу компании — ирландец Каллум Волш сразится с мексиканцем Карлосом Окампо. Также сообщалось, что бой Эфе Аджагбы против Чарльза Мартина возглавит третье шоу от Zuffa в феврале.
Zuffa Boxing — это совместный боксерский промоушен, созданный TKO и Sela, который возглавляют президент UFC Дейна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.
Поделиться