Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) может выступить на шоу Zuffa Boxing 1 февраля. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Он сообщил в твиттере, что Zuffa запросила у комиссии штата Невада разрешение провести в UFC Apex события 23 января (Волш – Окампо), 1 февраля и 14 февраля (Аджагба – Мартин).

На вопрос в комментариях:

«Подтвержден ли бой Александра Гвоздика против Радивоя «Хот Рода» Калайджича на турнире 1 февраля?»

Рафаэль ответил:

«Официально еще не объявлено, но, как мне сообщили, о этом бое уже договорились».

Not formally announced but that is a fight that is made as I have been told. https://t.co/9OvxIg0FgO — Dan Rafael (@DanRafael1) January 14, 2026

В апреле 2025 года Александр нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде.

Была информация о бое Гвоздика в феврале за временный титул WBA против Альберта Рамиреса — сам украинец её опроверг.

Ранее стало известно хедлайнеров первого шоу компании — ирландец Каллум Волш сразится с мексиканцем Карлосом Окампо. Также сообщалось, что бой Эфе Аджагбы против Чарльза Мартина возглавит третье шоу от Zuffa в феврале.

Zuffa Boxing — это совместный боксерский промоушен, созданный TKO и Sela, который возглавляют президент UFC Дейна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.