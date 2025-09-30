Олег Гончар

Американский тренер Бадди Макгирт поделился мыслями о потенциальном бое между чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО), сообщает MillCity Boxing.

«Шакуру нужно выбрасывать больше ударов и контролировать темп боя». Баді Макгирт

Макгирт отметил, что Стивенсон не может полагаться только на одиночные атаки, чтобы выигрывать раунды против такого соперника, как Лопес.

По словам Макгирта, Шакуру необходимо увеличить объем работы руками, чтобы уверенно закрывать раунды и доказать свое превосходство. Тренер подчеркнул, что Стивенсон имеет все необходимые навыки, но нуждается в большей активности.

Ранее Лопес анонсировал, что бой с Стивенсоном состоится в начале 2026 года.