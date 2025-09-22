МакГирт требует запретить судьям работать на бою Кроуфорд — Альварес
Тренер раскритиковал судейское решение
39 минут назад
Американский тренер Бадди МакГирт прокомментировал бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) против экс-чемпиона мира Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО). Ночью 14 сентября Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей.
«Я слышал, будто Теренсу нужны были два последних раунда для победы. Но какой бой они смотрели? В таких случаях им стоит сказать: «Сдайте лицензию», ведь не может быть, чтобы поединок выглядел настолько равным. Это несправедливо. Теренс полностью контролировал события с самого начала, и странно слышать, что якобы решающими стали именно последние два раунда».
Тренер подчеркнул, что доминирование Кроуфорда было очевидным на протяжении всего поединка.
Напомним, в команде Кроуфорда ответили, готовы ли дать реванш Канело.