Олег Гончар

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис пояснил свои эмоциональные высказывания после матча против Словакии, где он эмоционально высказался о игроках, которые не приехали в команду. Слова тренера привела пресс-служба ФБУ.

Багатскис подчеркнул, что не имел в виду конкретных игроков, кроме Дмитрия Скапинцева, которого он раскритиковал за отсутствие в сборной. По его словам, центровой, благодаря выступлениям за Украину на Евробаскете-2022, получил шанс играть в США, но после этого решил не ехать в национальную команду.

«Я понимаю, если игрок не может приехать в сборную из-за проблем со здоровьем, усталости, семейных проблем. Но я не понимаю позицию Димы Скапенцева. Он хороший игрок, хороший парень, но я не понимаю, почему его нет в сборной». Айнарс Багатскис

Тренер подчеркнул, что уважает преданность ветеранов, таких как Вячеслав Кравцов, который приехал помочь, и призвал игроков забыть об эго и играть за страну.

Багатскис также извинился за резкость своих слов, объяснив это эмоциями, вызванными поддержкой украинских военных в Риге и неэтичным поведением одного из украинских тренеров, который брал деньги за помощь молодым баскетболистам.

«Меня задело, когда после начала войны многие знакомые мне латвийцы помогали молодым баскетболистам из Украины. И я узнал, что один украинский тренер брал за это деньги. Тогда я успокоился по этому поводу, но с ним после этого не контактирую. Это в целом не мое дело. Но за то, что я сказал что-то резко на пресс-конференции, я могу сказать: "извините" — это были мои эмоции». Айнарс Багатскіс

Напомним, Украина выиграла группу и пробилась в основной раунд квалификации на ЧМ-2027.

В решающем матче Украине удалось обыграть Словакию благодаря рекорду Ковляра.