Bare Knuckle ведет переговоры об участии Усика в боях голыми кулаками
Гендиректор Дэвид Тетро хочет видеть украинца в организации
около 1 часа назад
Генеральный директор Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Тетро подтвердил переговоры с Эгисом Климасом, менеджером абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (24-0, 15 KO). Об этом он рассказал Boxing King Media.
Тетро назвал Усика ключевой целью.
«Мы близки к Климацу, ведем разговоры». Однако Усик больше склоняется к ММА, чем к боям голыми кулаками. «Посмотрим, как преодолеть этот барьер, и подберем подходящего соперника».
Усик в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде.
Напомним, промоутер Джошуа не верит в третий поединок Усика с Фьюри.