«Сохранит Усик титулы или…» Потенциальный соперник украинца – о своих целях
Джозеф готов работать, пока ждет боя за титул
около 1 часа назад
Фото: Queensberry Promotions
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о титулах в супертяжелом весе, которые сейчас принадлежат Александру Усику (24-0, 15 KO). Новозеландца цитирует vringe.com:
Ты никогда не знаешь, что произойдет в спорте под названием бокс. Сохранит Усик титулы, сделает один вакантным и снова поборется за него или сделает вакантными два титула. Ты просто не знаешь, что случится. Я считаю, если ты это не контролируешь, то просто нужно оставаться терпеливым, продолжать работать и концентрироваться на задаче, с которой ты можешь справиться. В боксе столько всего может произойти!
Напомним, что Тайсон Фьюри хочет третий поединок с Усиком.