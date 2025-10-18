Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн не считает, что Александра Усика (24-0, 15 KO) интересует третий бой против AJ или Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Александр Усик — единственный человек, который победил Тайсона Фьюри, и он сделал это честно и справедливо. Это были два хороших и конкурентных боя. То же самое относится к поединкам с AJ. В первом Усик победил немного увереннее, а второй был очень конкурентным. Джошуа с удовольствием еще раз сразился бы с Усиком. Но AJ также понимает, что это действительно не тот бой, который он может требовать, ведь он возвращается после поражения, а перед этим дважды проиграл Усику.

На самом деле Тайсон Фьюри тоже возвращается после двух поражений. Когда ты уступаешь 2:0, трилогии происходят не очень часто.