Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи оценил достижения Александра Усика (24-0, 15 KO) и посоветовал украинцу задуматься о завершении карьеры. Американца цитирует vringe.com:

Кто я такой, чтобы указывать другому взрослому человеку с титулами? Я скажу то, что я думаю. Я считаю, что он выступал великолепно. Больше нечего достигать, ничто не сделает его еще более величественным в истории бокса. Если кто-то хочет сказать, что он лучше Али, то пусть скажет сейчас. Кто еще не хочет сказать, что он лучше Али, то Усик больше ничего не сделает, чтобы их убедить.

На этом этапе ты достиг своего потолка в плане того, как люди тебя могут оценить. Есть люди, которые скажут, что ты величайший боец в истории, что ты лучший боксер всех времен. А есть люди, которые скажут: «Нет, никто не может превзойти Мухаммеда Али». И в чем бы ни был камень преткновения, я не думаю, что Усик может достичь чего-то, что изменит мнение этих людей. Но продолжая выступать, ты рискуешь постареть за одну ночь и дать возможность себя побить, и в этом случае ты убедишь больше людей, что ты не величайший боец в истории. Так что, думаю, Усик достиг своего потолка в плане того, как люди его оценивают. Я никто, чтобы говорить взрослому человеку завершать карьеру, но, как фанат, я хотел бы, чтобы он завершил карьеру, несмотря на тот факт, что он все еще выглядит хорошо.