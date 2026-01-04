Денис Седашов

Директор команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 KO), Сергей Лапин, рассказал о переговорах по поводу возможного боя украинца против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO).

По его словам, обсуждения ведутся сразу по нескольким направлениям, а интерес к поединку в США оказался значительно больше, чем ожидалось. Слова приводит World Boxing.

В ближайшее время картина станет четче, будет принято сбалансированное решение, и, возможно, нас ожидает несколько действительно интересных сюрпризов. Сергей Лапин

Он также добавил, что проведение боя в США давно является приоритетом для Усика.

Чем больше площадка, тем лучше. Масштаб имеет значение. Сергей Лапин

