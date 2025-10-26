Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO). «Цыганского короля» цитирует fightnews.info:

Усик – особенный талант. Он хороший боксер, но Фабио – опасный панчер. Я уверен, что если он попадет в любого соперника, то нокаутирует его. Вордли очень силен, он долго сохраняет свою мощь, поэтому Фабио очень хорошо выступил в бою с Джозефом Паркером.

Перед поединком против Паркера все говорили, что у Вордли нет любительского опыта. Но опыт по любителям ничего не значит. Джордж Форман имел 11 любительских боев, но он завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Это ничего не значит. Вордли – большой и сильный парень в игре больших парней. Так что поздравляю Фабио и его команду.