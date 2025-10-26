Белью недоволен окончанием боя претендентов на поединок с Усиком
Тони считает, что рефери слишком рано остановил бой
около 2 часов назад
Фото: DAZN
Экс-чемпион мира Тони Белью в своем Twitter выразил недовольство завершением поединка Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и Джозефа Паркера (36-3, 24 KO):
Это плохая остановка! На этом уровне бокса остановка должна быть однозначной! В данном случае это было не так! Кстати, оба бойца молодцы! Действительно хороший конкурентный бой.
Напомним, что Вордли вызвал Усика на бой.