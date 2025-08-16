Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился своим мнением о сегодняшнем поединке Диллиана Уайта (31-3, 21 КО) против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

В комментарии для IFL TV он спрогнозировал быстрый финал в пользу Итаумы.

Думаю, бой закончится уже в четвертом раунде. Не могу объяснить, почему так чувствую, ведь Диллиан не проявил... точнее, показал признаки готовности. Его последний бой с Тетте оказался не лучшим. Человек хорош настолько, насколько его последнее выступление, и судить о бойце нужно именно по нему.

Экс-чемпион добавил, что Вайт все еще является сильным бойцом в тяжелом весе, однако, по его мнению, время пика для британца уже прошло. «Очень жаль, ведь он побеждал действительно сильных соперников и участвовал в серьёзных поединках, но теперь он, кажется, не готов к таким испытаниям».