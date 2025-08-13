Британский боксер супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против непобежденного проспекта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

Цитирует Уайта boxingscene.com.

«Конечно, меня ждёт трудное задание, потому что все списывают меня со счетов. И это хорошо. Мне нечего терять. Обычно я и так в роли андердога, но сейчас мне нечего терять.

Я хотел бы отомстить за те два поражения (от Поветкина в 2021-м и Фьюри в 2022-м – прим.). Хотел бы снова бороться за титул.

Думаю, в прошлый раз я не проявил себя должным образом».