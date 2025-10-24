Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о поединке временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO). Британца цитирует fightnews.info:

Я знаю их обоих, хорошо общаюсь с ними и восхищаюсь ими, но думаю, что Джозеф Паркер этим вечером окажется Уордли не по зубам. Не поймите меня неправильно, раньше я говорил, что Уордли, конечно же, имеет шанс панчера, но, поверьте мне, ни на каком этапе их поединка он не будет побеждать. Уордли будет проигрывать раунд за раундом, потому что Паркер очень много знает, он очень сообразителен.

Я думаю, что Паркер победит по очкам или даже остановкой в поздних раундах, ведь он бьет сильнее, чем думают болельщики.