Олег Гончар

Бывший чемпион WBC в крузервейте Тони Белью подтвердил, что хотел бы подраться с Андре Уордом, сообщил портал Boxing Scene.

Белью считает, что в крузервейте победил бы американца благодаря размерам и силе. Тони признает Уорда одним из лучших, но уверен, что тот не имеет удара, способного серьезно ему навредить, а сам он силен в ближнем бою.

Британец подчеркнул, что не говорит об этом легкомысленно и действительно верит в свою победу, хотя понимает, насколько непобедимым выглядит Уорд.

Напомним, ранее Бель сделал прогноз на бой Джошуа – Пол.