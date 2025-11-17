Бывший чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Тони Белью прокомментировал будущий поединок Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) против Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Цитирует Белью secondsout.com.

«Я в это не верю. Нельзя перейти от Джервонты Дэвиса, который на 13 сантиметров ниже и на 38 килограммов легче, к Энтони Джошуа, который, возможно, выше тебя на 13 сантиметров и примерно на 45 кг тяжелее.

Я не могу в это поверить. И не поверю, пока они не окажутся на боксерском ринге. Если Энтони Джошуа наденет 10-унцовые перчатки, а Джейк Пол окажется в противоположном углу, то этот бой не продлится долго. Он продлится столько, сколько захочет Джошуа».